Более тысячи человек за сутки выздоровели в Москве от коронавируса

Москва, 10 марта. Еще 1011 пациентов выздоровели от коронавируса в Москве за последние сутки, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Число выздоровевших на 10 марта составило 13 790 человек. Столичные врачи начали делать тест на коронавирус не только с помощью забора мазка из горла, но и через кровь. Этот метод является очень эффективным.

Иммуноферментный анализ проводят на основе венозной крови. В Москве в два раза увеличился объем тестов на вирус, ежедневно проверяют почти 40 тысяч человек.

Болезнь выявляется не только у людей с симптомами, но и у тех, у кого коронавирус протекает без симптомов. Таким образом можно избежать заражения других москвичей.Тест на коронавирус проходят люди с симптомами ОРВИ и те, кто с ними контактировал.

Медики возлагают большие надежды на масочный режим. Только маска и перчатки являются главным защитным барьером. Маска закрывает органы дыхания и предотвращает попадание вирусов.

Перчатки защищают кожу от контакта с поверхностями, на которых могут быть болезнетворные микробы. Врачи напоминают, что сейчас следует как можно чаще мыть руки.