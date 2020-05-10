Дождливая погода установится в Москве в воскресенье

Москва, 10 мая. В московском регионе установится облачная погода в воскресенье, ветер подует со скоростью до 10 метров в секунду.

Второй день выходных будет дождливым и пасмурным. Днем в столице температура воздуха составит 17-19 градусов тепла, в Московской области — 14–19 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится в течение дня и составит 741 мм ртутного столба при влажности воздуха в 50%, пишет РИАМО.

Синоптики пообещали, что начало рабочей недели будет теплым. Термометры покажут 19 градусов тепла, однако остальные дни на следующей неделе ожидаются дождливыми и прохладными.

Такие температурные скачки нормальны для мая, отмечают метеорологи. В некоторые дни температура воздуха будет на несколько градусов выше климатической нормы.