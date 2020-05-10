Москвичам рекомендовали не выходить на улицу 12 мая

Москва, 10 мая. Врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала о последствиях резкой смены погоды и перепадов температуры в Москве на следующей неделе, призвав не выходить на улицу 12 мая, передает «Вечерняя Москва».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждал о резком похолодании в столице в середине следующей недели. По его прогнозам, 12 мая теплые воздушные массы сначала принесут в Москву летнюю погоду и температуру до 26 градусов тепла, однако во второй половине дня придет холодный северный воздух и похолодание до 9-14 градусов. В последующие дни температура будет на 4-5 градусов ниже нормы.

Терапевт Лариса Алексеева советует не выходить 12 мая из дома, так как в масках будет очень жарко, но без них сейчас в общественных местах столицы нельзя.

«В маске, перчатках человек вспотеет, лучше соблюдать режим самоизоляции. Если вы здоровы, обливайтесь водой, опрыскивайте себя из пульверизатора. Просто лезть под холодную воду нельзя, поскольку это опасно из-за высокой вирусной нагрузки», — объясняет специалист.

Как подчеркивает врач, самоизоляция спасет от резких перепадов температуры. По ее словам, находясь дома, человек не испытывает негативных эффектов от атмосферных изменений.

«В квартире у нас у каждого свой микроклимат, мы к нему привыкли», — подчеркивает терапевт.

Ранее Лариса Алексеева рассказала об эффективном и доступном способе защиты от заражения коронавирусом и другими заболеваниями. Она посоветовала промывать слизистую носа мыльным раствором. Как объясняет специалист, в мыле содержится щелочь, защищающая организм от попадания в него вирусов.