Москвичи кричали «Ура!» со своих балконов в День Победы

Жители московского района Молжаниново вышли на балконы после традиционной минуты молчания. Москвичи радовались, размахивали флагами и кричали «Ура!». Атмосфера радости и гордости за свою страну охватила жителей многоэтажек севера столицы. Женские, мужские, детские голоса слились воедино так же, как когда-то в 1945 году, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Люди не уходили с балконов в течение более чем 10 минут. Чувство единения охватило горожан в непростые дни вынужденной самоизоляции.

В 2020 году День Победы проходит в условиях карантина. Жители столицы остаются дома даже 9 Мая, на улицах достаточно мало людей.

Из-за пандемии коронавируса большинство праздничных мероприятий было перенесено. Традиционное шествие «Бессмертного полка» прошло в онлайн-режиме. Военный парад на Красной площади был отменен. Тем не менее в небе над столицей состоялся воздушный парад.

Завершит празднование Дня Победы праздничный салют.

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей и гостей столицы не выходить на улицы 9 Мая, чтобы преодолеть пандемию COVID-19.

«Пожалуйста, посмотрите пролет самолетов, салют со своих балконов», — попросил московский градоначальник.

75-я годовщина Великой Победы будет отмечена в полноценном формате позднее. Решение о переносе военного парада и других праздничных мероприятий президент Владимир Путин принял в конце апреля в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране. Точная дата военного парада пока неизвестна.

День Победы в 2020 году начался с возложения президентом России цветов к Могиле Неизвестного Солдата. В этом году президент возлагал цветы один.