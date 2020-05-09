Собянин возложил цветы к памятнику Жукову в Москве

Москва, 9 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин 9 мая возложил цветы к памятнику маршалу Жукову. Мероприятие приурочено к 75-летию Победы.

Вместе с Собяниным цветы возложили активисты центра «Мосволонтер», участники акции «Цветы Победы». Градоначальник минутой молчания почтил память павших советских солдат.

«9 Мая — самый дорогой праздник, в котором соединились огромная радость, искренняя благодарность и боль невосполнимых утрат. В этот день мы особенно остро чувствуем свое кровное родство и духовное единство с поколением фронтовиков», — написал Собянин в Twitter.

Он подчеркнул, что советские солдаты сокрушили страшного врага, они побороли фашизм. В этот юбилейный год столичные власти планировали встретить праздник с особым масштабом. Но из-за коронавируса эти планы пришлось отменить.

Собянин призвал россиян отметить День Победы за праздничным столом, а также поздравить ветеранов по телефону.