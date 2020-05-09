Москвичам подарят наборы наклеек на окна в честь Дня Победы

Москва, 9 мая. Москвичам и жителям Подмосковья подарят наборы трафаретов и наклеек «Окна победы», сообщили в пресс-службе «Российского движения школьников».

Активисты передали наклейки в сервис доставки продуктов. Жители столичного региона бесплатно получат украшения для окон при заказе доставки продуктов.

В набор входят изображение танка Т-34, Вечного огня, Георгиевской ленты, журавлей, а также известные памятники из разных городов страны. Добровольцы подготовили десятки тысяч праздничных пакетов.

Наклейки могут заказать пассажиры «Шереметьево» и пользователи «Яндекс. Лавки». Украшение окон символами Победы — это возможность стать частью грандиозного флешмоба по всей России.

Ранее сообщалось, что по всей России пройдет акция «Гудок Победы». В праздничный день россияне услышат сигнал победы, которые дадут исторические корабли.