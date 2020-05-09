Ракова сообщила о 2520 выздоровевших пациентах за сутки в Москве

Москва, 9 мая. Число выздоровевших пациентов в Москве за последние сутки увеличилось до 12 799 человек, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

За минувшие сутки от коронавируса вылечились 2520 человек. Власти Москвы вводят новый тест на коронавирус, который связан с забором венозной крови.

Этот новый способ эффективно выявляет наличие вируса в организме человека. Объемы исследований на вирус повлияли на количество выявленных заболевших.

На прошлой неделе в столице делали около 40 тысяч исследований ежедневно. Такой объем тестов стал возможен благодаря увеличению числа лабораторий и сотрудников, занимающихся сбором анализов.

Глава программы ВОЗ по ЧС Майкл Райан считает, что российские врачи хорошо справляются с эпидемией. Исследования на вирус проводят в городах, растет охват жителей в небольших населенных пунктах.

По словам Райана, россияне должны привыкнуть держать дистанцию в общественных местах. Все контакты нужно минимизировать на период эпидемии.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил больных коронавирусом военнослужащих доставлять самолетами ВКС РФ в московские госпитали на лечение.