Теплая погода установится в Москве в День Победы

Москва, 9 мая. Небольшой дождь ожидается в московском регионе в День Победы. Столбики термометров поднимутся до 17 градусов тепла.

Днем максимальная температура воздуха в Москве составит 15-17 градусов тепла, в Московской области воздух прогреется до 12-17 градусов тепла.

Атмосферное давление нормализуется, с северо-востока подует прохладный ветер. Такая погода благоприятна практически для всех москвичей, пишет РИАМО.

Синоптики сообщают, что в воскресенье погода будет дождливой и пасмурной. Термометры покажут не более 14 градусов тепла. Начало новой недели не принесет погодных сюрпризов, а вот с четверга сильно похолодает.

Метеорологи не исключают ежедневных температурных скачков. Они объясняют это влиянием антициклона и приходом холодных воздушных масс.