Собянин поздравил ветеранов с юбилеем Победы в Великой Отечественной войне

Москва, 9 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, пообещав им приложить все силы для победы над «новым невидимым врагом», который мешает празднику.

«9 Мая — самый дорогой праздник, в котором соединились огромная радость, искренняя благодарность и боль невосполнимых утрат», — говорится в сообщении во «ВКонтакте».

Глава города подчеркнул, что в День Победы особенно остро ощущается кровное родство и духовное единство с поколением фронтовиков. Собянин отметил, что 75-летие Победы планировалось встретить особенно торжественно, однако планам помешала новая коронавирусная инфекция. Глава города пообещал сделать все возможное, чтобы защитить жизнь и здоровье каждого москвича.

«Я обещаю: мы сделаем все возможное, чтобы защитить жизнь и здоровье каждого москвича. И вместе обязательно преодолеем испытания, победим опасного врага», — добавил Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что после окончания пандемии москвичи выйдут на улицы, чтобы отпраздновать День Победы со всем размахом.

Напомним, что в 2020 году все массовые мероприятия, приуроченные к годовщине Победы, перенесены на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. Как ожидается, традиционный парад на Красной площади пройдет позже, а акцию «Бессмертный полк» перенесли в онлайн-пространство.