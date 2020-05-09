Синоптик Вильфанд заявил, что скоро в Москву придет аномально холодная погода

Москва, 9 мая. С 13 мая жителей столицы ждет аномально холодная погода. В это время днем в городе возможно от 9 до 14 градусов, до этого погода в Москве будет переменчива. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Так, 9 мая в Москве будет облачно и дождливо, днем прогнозируется 13-15 градусов тепла. К воскресенью потеплеет до 17-19 градусов, но уже 11 мая ожидается очередное измененение. Будет преимущественно без осадков, переменная облачность, около 20 градусов. После ожидается похолодание.

«К вечеру 12 мая начнется понижение температуры достаточно существенное. К 13-му числу температура понизится на 8–10 градусов. Ночные температуры будут 4–5 градусов тепла, по области — даже до 2 градусов, дневные температуры — от 9 до 14 градусов», — пояснил Вильфанд ТАСС при этом отметив, что данные значения на 3–4 градуса ниже нормы.

Напомним, ранее Вильфанд заявил, что ряду российских регионов весной угрожает засуха. По его словам, условия для этого сформировались в Калужской, Брянской, Смоленской, Орловской, Курской, Белгородской, Астраханской и Липецкой областях, а также в Крыму и Краснодарском крае, пишет газета «Известия».