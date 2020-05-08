Ракова объяснила, где москвичи смогут ходить без масок и перчаток после 12 мая

Москва, 8 мая. После 12 мая жители Москвы будут иметь право не носить маски и перчатки только дома и в изолированных рабочих кабинетах. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

В эфире телеканала «Россия 1» Ракова разъяснила, где москвичам будет необходимо носить маску и перчатки после 12 мая.

«Общественное место — это все, за исключением, на самом деле, вашей квартиры или рабочего кабинета, где вы сидите одни. Это то, где вы непосредственно можете соприкасаться со всеми другими людьми. Все посетители общественного городского транспорта обязательно должны быть в масках и перчатках», — заявила она.

Ранее в пятницу начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков разъяснил требования о ношении перчаток и масок. По его словам, использование только одного средства защиты — маски или перчаток — будет считаться нарушением, передавал RT. Штраф за несоблюдение режима на рабочем месте и в магазине составит 4 тыс. рублей, в такси и общественном транспорте — 5 тыс. рублей. Правила начнут действовать в столице с 12 мая.

Напомним, режим самоизоляции, а также ограничения функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей в Москве продлены до 31 мая, передавал Ридус. Ранее оформленные рабочие пропуска будут автоматически продлены до 31 мая.