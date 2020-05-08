Автомобиль скорой помощи столкнулся с легковушкой в Москве

Москва, 8 мая. На пересечении Университетского и Вернадского проспектов в Москве столкнулась карета скорой помощи и легковой автомобиль «Жигули». Как сообщили Федеральному агентству новостей очевидцы событий, по предварительной информации, в ДТП пострадал водитель отечественного авто.

Согласно имеющимся данным, столкновение произошло около 20.00. После удара оба автомобиля перевернулись. Оказавшиеся на месте происшествия очевидцы помогли поставить «Жигули» на колеса, а также выбраться пострадавшим водителям и врачам. По словам очевидцев, мужчина, управлявший легковушкой получил травмы головы. Бригада реанимации пожаловалась на ушибы в области груди и рук, но от госпитализации отказалась.

На данный момент на месте происшествия работают экстренные службы. Подробности и обстоятельства происшествия выясняются.