Дорожный конфликт со стрельбой произошел в Москве

Москва, 8 мая. Дорожный конфликт со стрельбой произошел в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

В сообщении правоохранителей говорится, что к ним с заявлением обратился мужчина. По его словам, он повздорил с неизвестным на улице Павла Андреева. В ходе конфликта оппонент достал неустановленное оружие и произвел несколько выстрелов в заявителя, после чего скрылся с места инцидента на автомобиле Mercedes.

Позже правоохранителям удалось обнаружить указанное транспортное средство на Большой Серпуховской улице, однако авто оказалось закрытым, а в салоне никого не было. В данный момент полицейские выясняют подробные обстоятельства случившегося.