Вильфанд рассказал о погоде на День Победы в Москве

Москва, 8 мая. Погода на День Победы в Москве будет облачной с возможными осадками в виде дождя. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд.

Вильфанд отметил, что уверенно можно говорить лишь о том, что 9 Мая в столице не будет сильных порывов ветра и гроз. Он считает, что возможные решения по разгону облаков, которые придут с севера, будут приниматься ситуативно, передают РИА Новости.

В свою очередь ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что метеоусловия в столице будут «сложными» утром 9 Мая. По его словам, местами пройдет кратковременный и не сильный дождь, однако никаких опасных погодных явлений для авиации не ожидается.