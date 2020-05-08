 Цифровые пропуска перестанут оформлять по СМС в Москве

Москва, 8 мая. Цифровые пропуска перестанут оформлять по СМС с 12 мая в Москве. Об этом заявил глава департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.

«Сейчас уже видно, что это не самый востребованный канал. Люди привыкли к форме на сайте, она больше дает информации», — сказал Лысенко.

Ранее сообщалось, что цифровые пропуска для рабочих поездок по столице будут продлены до 31 мая. Срок действия пропусков будет продлен в автоматическом режиме не позднее 11 мая.

Пропускной режим для поездок на общественном или личном транспорте действует в Москве с 15 апреля. С 22 апреля для проезда в общественном транспорте можно использовать только карты «Тройка», «Стрелка», месячный проездной или социальную карту.

Напомним, что в Москве и области продолжает действовать режим самоизоляции для граждан всех возрастов. Жителям запрещено покидать свои дома без веской причины. Исключения касаются лишь тех случаев, когда необходимо сходить в аптеку или за продуктами.