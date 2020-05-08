Военнослужащие и сотрудники Росгвардии проводят акцию «Парад у дома ветерана» в Москве

Москва, 8 мая. Росгвардейцы Центрального округа поздравили с наступающим Днем Победы участников Великой Отечественной войны подполковника в отставке Николая Дмитриевича Мишагина и полковника в отставке Станислава Прокопьевича Петракова. Росгвардейцы навестили ветеранов в рамках акции «Парад у дома ветерана».

В сообщении отмечается, что парадный расчет военнослужащих Центрального округа прошел маршем перед домом Николая Мишагина. Военные также организовали персональную концертную программу для ветерана. Музыканты исполнили популярные песни военных лет, в том числе легендарную «Катюшу» и «День Победы».

Николай Мишагин родился 22 июня 1925 года. Фашисты напали на Советский Союз в день его 16-летия. Его вместе со сверстниками призвали на трудовой фронт под Нарофоминск. Молодые люди пилили лес, а также делали завалы для того, чтобы преградить путь танкам. Уже в январе 1943 года Николай Мишагин отправился на фронт, где под его командованием находился взвод 1206-го стрелкового полка. В 1945 году уже на подступе к Берлину он был ранен и госпитализирован, а после войны связал свою жизнь с внутренними войсками. Имеет множество наград.

Станислава Петракова военнослужащие Центрального округа Росгвардии поздравили в подмосковном Дедовске. Чествовали ветерана в санатории, где он находится в настоящее время. Ветерану показали видеопоздравление директора Росгвардии генерала армии Виктора Золотова. По видеосвязи его также поздравил командующий Центральным округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Игорь Голлоев.

Станислав Петраков родился 1 мая 1929 года. В годы войны был занят на работах в тылу, а после завершения боевых действий участвовал в ликвидации националистического подполья на территории Украины и Белоруссии. Потом долгие годы служил в органах правопорядка и работал в Центральном музее внутренних войск МВД СССР. Не раз награждался медалями и орденами.