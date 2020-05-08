Бесплатные маски будут выдавать пенсионерам и инвалидам в общественном транспорте в Москве

Москва, 8 мая. Пенсионеры, многодетные семьи, а также инвалиды смогут бесплатно получить защитные маски в общественном транспорте Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В департаменте напомнили, что с 12 мая горожане смогут ездить на общественном транспорте только в масках и перчатках. Поручение об обеспечении вышеуказанных категорий населения масками дал мэр Москвы Сергей Собянин, передает РИАМО.

«Центром обеспечения мобильности пассажиров, мы будем бесплатно выдавать маски и перчатки, если у них не будет средств защиты с собой», — сказал заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

Напомним, что режим самоизоляции в столице продлен до 31 мая. Горожанам запрещено покидать свои дома без крайней необходимости. Исключения касаются лишь тех случаев, когда нужно сходить в аптеку или за продуктами. Кроме того, с 15 апреля введен пропускной режим для передвижения на общественном или личном транспорте.