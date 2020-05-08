День Победы 9 мая 2020 в Москве: авиашоу, «Бессмертный полк», салют, работа метро

Москва готовится отметить 75-летие Победы в Великой Отечественной войне в необычных условиях. Из-за пандемии, вызванной коронавирусом, в столице продолжает действовать режим самоизоляции, который в праздничные дни может быть даже усилен. В этом году традиционный парад в честь Дня Победы состоится позже. 9 мая из публичных мероприятий будет авиашоу и праздничный фейерверк, однако наблюдать их придется из окон, с балконов, по ТВ или в онлайн-трансляции, которую организует Федеральное агентство новостей.

Авиашоу в Москве

Авиашоу в Москве 9 мая начнется после торжественного обращения президента России Владимира Путина, которое запланировано на 10.00. Смотреть воздушный парад можно по центральным ТВ-каналам, а также в онлайн-трансляции ФАН.

Виртуальный День Победы

Обо всех онлайн-мероприятиях, которые пройдут в Москве 9 мая 2020 года, сообщает портал Mos.ru. Это онлайн-прогулка в Брестскую крепость, которую организует музей Победы на Поклонной горе, новая выставка в парке «Зарядье» и десятки других мероприятий и флешмобов на любой вкус и возраст.

«Бессмертный полк»

Акция «Бессмертный полк» в 2020 году также пройдет в онлайн-формате. Виртуальное шествие начнется 9 мая в 11.00, общий видеоролик покажут на онлайн-платформах, по ТВ, а также на портале «Бессмертный полк России». Кроме того, рассказать о «своих» ветеранах можно на страницах в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook и Instagram. Для этого нужно опубликовать портреты ветеранов или видеоролик с текстом с хештегами #бессмертныйполкдома, #мойполкдома и #бессмертныйполк2020. В День Победы на странице акции пройдет текстовая трансляция мероприятия с историями из соцсетей.

Одним из важнейших событий праздника станет флешмоб «Окно Победы»: в 19.00 жители Москвы и других городов откроют окна или выйдут на балконы, чтобы вместе исполнить песню «День Победы».

Праздничный салют

Праздничный фейерверк в этом году в Москве состоится, но горожан просят даже ради этого красочного зрелища не нарушать режим самоизоляции. Салют начнется в 22.00, его можно посмотреть с балконов или из окон, а также по ТВ или в онлайн-трансляции ФАН.

Работа метрополитена в Москве 9 мая 2020 года

Режим работы метро в Москве в период самоизоляции, в том числе 9 мая, останется неизменным: столичная подземка работает с 5.30 до часа ночи. Для поездки на метро необходимо иметь пропуск, также требуется соблюдать «масочно-перчаточный» режим — пассажиров без защитных масок и без перчаток будут штрафовать.