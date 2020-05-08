Новый мультимедийный музей, посвященный Зое Космодемьянской, открыли в Подмосковье

Москва, 8 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и помощник президента РФ Владимир Мединский открыли в Подмосковье мультимедийный музей, посвященный Зое Космодемьянской.

Посетителям будут доступны восемь залов постоянной экспозиции, и еще один для проведения выставок и демонстрации фильмов. Работы по возведению музея начались в июне 2019 года. Отмечается, что при строительстве применили самые современные технологии.

Перед посещением музея Воробьев и Мединский возложили цветы к обелиску Космодемьянской. Планировалась, что в церемонии открытия будут принимать участие ветераны Великой Отечественной войны, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы, передает телеканал «360».

«Сегодня открываем этот замечательный музей, наполненный очень большим и глубоким содержанием о подвигах наших дедов, наших отцов, наших прадедов и великой женщины, на примере которой мы воспитывались — Зои Космодемьянской», — рассказал губернатор.

Все залы в музее разделены по тематике. Они посвящены жизни в Советском Союзе в предвоенный период, подвигу Зои и другим героям войны. Стоит отметить, что создатели комплекса восстановили деревню Петрищево того времени, которая также стала частью экспозиции.

«Я уверен, что это будет место силы, куда будут приходить школьники, родители и взрослые люди. И здесь, мне кажется, должен побывать каждый», — заявил Мединский.

Музей Зои Космодемьянской появился в 1956 году, однако в 2019 году местные жители попросили построить новый. Теперь посетители увидят личные вещи девушки и экспонаты, рассказывающие об истории столицы и области в 30-е годы.