Москвичей в масках, но без перчаток будут штрафовать на 5 тысяч рублей

Москва, 8 мая. Наличие защитных масок и перчаток у москвичей при передвижении на транспорте будут проверять контролеры. Об этом рассказал заместитель руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Олег Иванов.

Иванов напомнил, что с 12 мая согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина все пассажиры должны использовать средства индивидуальной защиты при нахождении в общественном транспорте.

«Следить за соблюдением данных требований при использовании общественного транспорта будут контролеры ГКУ «Организатор перевозок», — рассказал Иванов.

Он подчеркнул, что если пассажир не будет использовать маску или перчатки, то ему грозит административный штраф в размере пяти тысяч рублей. Он обратил внимание на то, что данные меры были приняты для увеличения безопасности перевозок, а также предотвращения распространения коронавирусной инфекции, передает телеканал «360».

Напомним, что в Москве и области продолжает действовать режим самоизоляции для граждан всех возрастов. Горожанам запрещено покидать свои дома без крайней необходимости. исключения касаются лишь тех случаев, когда нужно выйти в аптеку или за продуктами. Кроме того, с 15 апреля введен пропускной режим для передвижения на общественном или личном транспорте.

Медики за сутки выявили 5846 новых случаев опасной коронавирусной инфекции в Москве. Общее число подтвержденных случаев заболевания достигло 98522. С начала пандемии в столице побороли опасное заболевание и были выписаны 10259 человек.