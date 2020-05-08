В Москве у большинства людей коронавирус протекает бессимптомно

Москва, 8 мая. Большинство москвичей с коронавирусом являются только носителями вируса. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

По ее словам, на сегодняшний день в столице находятся около 100 тысяч людей, у которых выявлена опасная коронавирусная инфекция, но большинство из них не больны, а являются лишь носителями заболевания. Ракова отметила, что доля госпитализированных пациентов от общего числа пациентов в Москве не растет на протяжении двух недель.

«Бояться того, что количество вновь выявленных инфицированных растет, не стоит, потому что основные параметры — это количество людей, которые болеют ОРВИ, пневмонией, а также доля госпитализированных людей», — сообщил Ракова.

Напомним, что медики за сутки выявили 5846 новых случаев опасной коронавирусной инфекции в Москве. Общее число подтвержденных случаев заболевания достигло 98522. С начала пандемии в столице побороли опасное заболевание и были выписаны 10259 человек.

Всего за сутки в РФ выявили 10699 новых случаев коронавируса. Отмечается, что 48,9% новых инфицированных не имели клинических проявлений болезни. За сутки поправились 2805 пациентов, 98 скончались.