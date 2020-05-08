Жителям Подмосковья дали советы по соблюдению самоизоляции на даче

Москва, 8 мая. Москвичам посоветовали запастись средствами индивидуальной защиты и проверить электропроводку в доме перед самоизоляцией на даче. Об этом рассказал первый заместитель председателя Мособлдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Чаплин порекомендовал взять с собой на дачу определенный запас масок, перчаток и дезинфицирующих спреев.

«Проверить состояние электропроводки и печей в доме. А дальше уже можно приводить в порядок огород, делать посадки», — сказал Чаплин.

Он напомнил дачникам, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев разрешил работать торговым точкам, которые осуществляют реализацию семян, посадочного материала, а также сельскохозяйственного инвентаря. По мнению Чаплина, загородные дома являются оптимальным местом для соблюдения режима самоизоляции, потому что позволяют сохранять социальную дистанцию, передает РИАМО.

Он также добавил, что пребывание на свежем воздухе положительно сказывается на укреплении иммунитета.

Напомним, что в Москве и области продолжает действовать режим самоизоляции для граждан всех возрастов. Горожанам разрешено покидать свои дома только по веским причинам. Кроме того, с 12 мая жители столичного региона должны будут в обязательном порядке носить защитные маски при посещении общественных мест.