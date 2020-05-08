Врачи за сутки выявили коронавирус у 5846 человек в Москве

Москва, 8 мая. Медики за сутки выявили 5846 новых случаев опасной коронавирусной инфекции в Москве. Общее число подтвержденных случаев заболевания достигло 98522. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова добавила, что за прошедшие сутки 1032 пациента, у которых ранее был диагностирован коронавирус, успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений. С начала пандемии в столице выздоровели 10259 человек.

Всего за стуки в РФ выявили 10699 новых случаев коронавируса. Отмечается, что 48,9% новых инфицированных не имели клинических проявлений болезни. За сутки поправились 2805 пациентов, 98 скончались, передает РИАМО.

С начала пандемии в стране выявили 187859 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число выздоровевших достигло 26608, умерли 1723.