Собянин установил доплаты медработникам в Москве

Москва, 8 мая. Московские врачи, лаборанты, работники поликлиник и скорой помощи, которые работают с пациентами с коронавирусом будут получать доплаты. Соответствующее постановление уже подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Отмечается, что рассчитывать на дополнительные финансовые средства могут врачи, фельдшеры, медицинские сестры, младший медицинский персонал городских поликлиник, скорой помощи и лабораторий.

«Непосредственно оказывающие медицинскую помощь пациентам с подтвержденным диагнозом коронавирус или подозрением на новую коронавирусную инфекцию, а также проводящие исследования биологических материалов, будут получать дополнительное материальное поощрение», — говорится в сообщении.

Работникам Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова и Научно-практического центра экстренной медицинской помощи положены следующие доплаты: врачам — в размере 50 тысяч рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу — в размере 30 тысяч рублей, передает РИАМО.

Также на доплату могут рассчитывать работники амбулаторных КТ-центров и городских поликлиник, которые проводят диагностику и осуществляют медицинское наблюдение на дому: врачам — в размере 70 тысяч рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу — 50 тысяч рублей.

Ранее материальное поощрение было установлено работникам стационаров, оказывающим медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией.