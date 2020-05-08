Москвичам пообещали облачную погоду и небольшой дождь 8 мая

Москва, 8 мая. Облачная погода с кратковременными прояснениями, а также осадки в виде дождя ожидаются в Москве и области 8 мая. Об этом говорится на сайте «Метеоновости».

По словам синоптиков, погода в столичном регионе будет определяться тыловой частью ложбины. Ожидается высокая облачность с кратковременными прояснениями, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Столбики термометров будут фиксировать в Москве до плюс 17 градусов, в области воздух прогреется до плюс 19 градусов, передает РИАМО.

Относительная влажность составит около 50%, атмосферное давление будет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптики заявляли, что в ближайшие несколько дней в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Омской и Томской областях установится аномально теплая погода с превышением климатической нормы, передает «Ридус».