Мужчина с ножом в московском метро пытался затащить в туалет девушку 

Москва, 8 мая. В московском метро мужчина с ножом пытался затащить девушку в туалет. Совершить преступление ему помешали прохожие.

Как сообщила замначальника пресс-службы столичного главка МВД Екатерина Гузь, на станции «Краснопресненская» кольцевой линии московского метро мужчина напал на 22-летнюю девушку. Приставив нож к ее шее, он пытался затолкать девушку в общественный туалет.

Освободиться жертве преступника помогли прохожие, передает РИА Новости.

Уже несколько минут спустя 35-летнего подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. Объяснить свой поступок он не смог, заявив, что якобы пытался таким способом познакомиться.

Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство».

Ранее сообщалось, что неизвестный напал на москвича с ножом и отобрал у него пакет с продуктами. Инцидент произошел на улице Кирпичной. По словам пострадавшего, мужчина подошел к нему сзади и нанес удар острым предметом.