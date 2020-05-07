Москва, 7 мая. Руководство Московской области приняло решение продлить режим самоизоляции до 31 мая. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев.

В соответствии с постановлением губернатора, цифровые пропуска, действовавшие до 11 мая, продолжат действовать до 31 мая. Также будет приостановлена работа служб каршеринга. Жители Подмосковья смогут пользоваться услугами такси, имеющими соответствующее разрешение.

Кроме того, до конца мая на территории Московской области будет запрещено проведение спортивных, физкультурных, зрелищных и других массовых мероприятий.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление о введении в Московской области масочного режима, чтобы снизить риски распространения коронавирусной инфекции. С 12 мая эта мера перестанет носить рекомендательный характер и будет обязательной, пишет газета «Известия».

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество инфицированных во всем мире достигает 3,8 миллиона человек. От коронавируса скончалось более 265 тысяч человек.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.