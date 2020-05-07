Режим самоизоляции контролируют две тысячи камер «Безопасного региона» в Подмосковье

Москва, 7 мая. Соблюдение режима самоизоляции в Подмосковье контролируют порядка двух тысяч камер «Безопасного региона». Об этом рассказал руководитель управления региональной безопасности Роман Каратаев.

По его словам, мониторинг за соблюдением режима самоизоляции организован во всех муниципалитетах. Нарушения фиксируются с помощью видеокамер системы «Безопасный регион».

«Для этого отобраны порядка двух тысяч видеокамер, которые расположены в общественных местах», — отметил он.

В рамках контроля особое внимание уделяют игровым и спортивным площадкам, местам отдыха, паркам, транспортно-пересадочным узлам. Отмечается, что благодаря налаженной системе в день регистрируется порядка 100 нарушений, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Каратаев подчеркнул, что жители региона должны максимально серьезно отнестись к соблюдению ограничительных мер, потому что речь идет о здоровье и жизни каждого гражданина.

Напомним, что в Москве и области продолжает действовать режим самоизоляции для граждан всех возрастов. Горожанам запрещено покидать свои дома без крайней необходимости. Исключения касаются лишь тех случаев, когда нужно сходить в аптеку или магазин.