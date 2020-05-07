Врачи за сутки выявили коронавирус еще у 842 жителей Подмосковья

Москва, 7 мая. Медики за сутки выявили коронавирусную инфекцию еще у 842 человек в Подмосковье. Об этом говорится на официальном сайте Минздрава Московской области.

В сообщении отмечается, что общее число инфицированных в регионе достигло 17432. Успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений 658 человек, 156 скончались, передает РИАМО.

В ведомстве также сообщили, что наибольшее число коронавируса выявлено в Красногорске — 814. Подчеркивается, что статистика основывается на данных по проведенным в Подмосковье тестам на коронавирус, которые предоставляет региону Роспотребнадзор.

Напомним, что за прошедшие сутки в России выявили 11231 новый случай опасной коронавирусной инфекции в 84 регионах страны. Отмечается, что почти 49% инфицированных не имели никаких клинических проявлений болезни. 84 пациента скончались, 2476 человек успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений.