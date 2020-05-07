СК РФ проверит информацию об избиении несовершеннолетних детей отцом в Москве

Москва, 7 мая. Следственный комитет РФ проверит информацию об избиении мужчиной супруги и двоих детей на юге Москвы. Об этом сообщила представитель ГСУ СК по столице Юлия Иванова.

Ранее в СМИ была опубликована информация о том, что в одной из столичных квартир мужчина избил свою жену и двух несовершеннолетних сыновей. Медики диагностировали у пострадавших множественные ушибы и кровоподтеки, передает РИАМО.

«Организовано проведение доследственной проверки по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетним», — рассказала Иванова.

В данный момент правоохранители устанавливают подробности и обстоятельства случившегося. Отмечается, что женщина обратилась в полицию 5 мая. Также из больницы поступило сообщение об обращении детей за медпомощью.