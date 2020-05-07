Ограничения на работу строительных и промпредприятий в Москве снимут с 12 мая

Москва, 7 мая. Промышленным и строительным предприятиям разрешили работать с 12 мая в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин снял ограничения на осуществление деятельности.

«В том числе мы возобновляем строительство дорог, школ, детских садов и других необходимых городу объектов», — заявил градоначальник.

Собянин отметил, что указанные предприятия должны работать с соблюдением строгого санитарно-эпидемиологического режима. Кроме того, на свои рабочие места должны вернуться лишь те специалисты, присутствие которых необходимо по технологическим причинам. Тех, кто может работать в дистанционном режиме, мэр призвал оставаться дома, передает РИАМО.

«Категорически не допускается присутствие на рабочих местах лиц с повышенной температурой и признаками ОРВИ», — подчеркнул мэр.

Также в рабочих помещениях должна соблюдаться социальная дистанция, а все сотрудники иметь средства индивидуальной защиты. При несоблюдении установленных требований предприятия и стройплощадки будут закрываться. Контроль за соблюдением будет вести Роспотребнадзор.