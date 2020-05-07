Ослабление режима самоизоляции в Москве обсудят после указа Путина

Москва, 7 мая. Ослабление режима самоизоляции для жителей Москвы будет обсуждаться после указа президента РФ Владимира Путина. Об этом заявило руководство Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 12 мая возобновят работу строительные и промышленные предприятия в городе, однако не означает отмену режима самоизоляции. Горожане по прежнему должны неукоснительно соблюдать ограничительные меры.

Режим самоизоляции введен для граждан всех возрастов. Горожанам запрещено покидать свои дома без крайней необходимости. Исключения касаются лишь тех случаев, когда необходимо выйти за продуктами или в аптеку. Кроме того, с 15 апреля в Москве и области действует режим пропусков для передвижения на общественном или личном транспорте.

Напомним, что за прошедшие сутки в России выявили 11231 новый случай опасной коронавирусной инфекции в 84 регионах страны. Отмечается, что почти 49% инфицированных не имели никаких клинических проявлений болезни. 84 пациента скончались, 2476 человек успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений.