Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая

Москва, 7 мая. Руководство столицы продлило действие ограничительных мер в городе до 31 мая. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин сообщил, что с 12 мая к работе могут вернуться предприятия промышленности и строительства. Однако временные ограничения работы предприятий торговли, общепита, сферы услуг и других непроизводственных отраслей продлеваются до 31 мая.

Ранее ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил о введении в столице обязательного режима ношения масок и перчаток в общественных местах и транспорте. С 12 мая ношение индивидуальных средств защиты будет обязательным в метро.

Кроме того, в городе действует режим самоизоляции для граждан всех возрастов. Горожанам запрещено покидать свои дома без крайней необходимости. Также с 15 апреля введен пропускной режим для передвижения на транспорте.

За минувшие сутки коронавирусная инфекция была выявлена у 6703 человек в Москве. Общее число выявленных случаев в столице достигло 92676.

Всего за прошедшие сутки в России выявили 11231 новый случай опасной коронавирусной инфекции в 84 регионах страны. Отмечается, что почти 49% инфицированных не имели никаких клинических проявлений болезни. 84 пациента скончались, 2476 человек успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений.