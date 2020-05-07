В Москве будут штрафовать на 4 тысячи за нарушение масочного режима на рабочих местах

Москва, 7 мая. Горожан будут штрафовать на 4 тысячи рублей за нарушение масочного режима на рабочих местах в Москве. Об этом сообщил начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков.

В сообщении отмечается, что контролировать соблюдение масочного режима будут представители Роспотребнадзора и других уполномоченных организаций.

«Мы открываем организации и предприятия, но мы должны при этом обеспечить защиту граждан», — заявил Данчиков.

Напомним, что ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил о введении в городе обязательного режима ношения масок и перчаток в общественных местах и транспорте. С 12 мая ношение индивидуальных средств защиты будет обязательным в метро.

Напомним, что за прошедшие сутки в России выявили 11231 новый случай опасной коронавирусной инфекции в 84 регионах страны. Отмечается, что почти 49% инфицированных не имели никаких клинических проявлений болезни. 84 пациента скончались, 2476 человек успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений.