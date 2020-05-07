Госпитали для лечения коронавируса появились в «Крокусе» и парке «Патриот» в Подмосковье

Москва, 7 мая. Госпитали для пациентов с подтвержденным коронавирусом появились в выставочном центре «Крокус Экспо» в Красногорске и в подмосковном парке «Патриот».

Новый госпиталь в «Крокусе» возвели всего за неделю по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Здесь, в «Крокусе», мы при федеральной поддержке буквально за несколько дней собрали госпиталь, включающий в себя в том числе реанимацию, ИВЛ, кислород, санузлы», — рассказал Воробьев.

Под госпиталь были перепрофилированы порядка 18 тысяч квадратных метров выставочного комплекса. На этой площадке теперь расположен филиал Красногорской больницы. В медучреждении размещены 1040 коек, в том числе 120 реанимационных. Воробьев поблагодарил за предоставленную помощь владельца компании Crocus Group, передает телеканал «360».

«Вся организационная часть была на нем. И он, как всегда, сделал добросовестно», — сказал Воробьев.

В данный момент решается вопрос об укомплектовании госпиталя медицинским персоналом. Власти заявили, что создадут все необходимые условия для комфортной работы и жизни медиков.

«Самое ценное, самое главное — это врачи. Я сейчас разговаривал с молодыми врачами, часть из которых мои земляки, что очень приятно, которые приезжают к нам, помогают, спасают жизни, работают в очень напряженном графике», — заявил губернатор.

В госпитале установят два компьютерных томографа, пять аппаратов для УЗИ и шесть — для ЭКГ. Кроме того, там будет работать лаборатория для биохимического и общего анализа крови пациентов.

Еще один новый госпиталь появится на базе конгрессно-выставочного комплекса Минобороны России «Патриот» в Одинцовском округе. Там для пациентов с коронавирусом развернут 1420 коек. К каждой койке подведут кислород.