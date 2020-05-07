Назван размер штрафа за нахождение без маски в транспорте в Москве

Москва, 7 мая. Москвичей будут штрафовать на 4 тысячи рублей за нахождение в общественном транспорте без маски. Об этом сообщил начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков.

«Штраф составит четыре тысячи рублей по статье 3.18.1 КоАП Москвы. Указом мэра Москвы будут определены зоны, места, критерии, по которым должна носиться маска», — заявил Данчиков.

По его словам, штраф будет касаться ношения маски непосредственно в транспорте. Пока человек направляется к нему и еще не сел в транспорт, маска не обязательна, передает «Вечерняя Москва».

«Если будут другие установлены требования, тогда будут и другие основания», — сказал Данчиков.

Напомним, что ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил о введении в городе обязательного режима ношения масок и перчаток в общественных местах и транспорте. С 12 мая ношение индивидуальных средств защиты будет обязательным в метро.

Напомним, что за прошедшие сутки в России выявили 11231 новый случай опасной коронавирусной инфекции в 84 регионах страны. Отмечается, что почти 49% инфицированных не имели никаких клинических проявлений болезни. 84 пациента скончались, 2476 человек успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений.