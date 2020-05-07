В Москве отключать горячую воду в домах не будут до 1 июля

Москва, 7 мая. Горячая вода будет подаваться в квартиры горожан до 1 июля в Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин принял решение не отключать подачу горячей воды в московские квартиры, пока люди находятся на самоизоляции. Обычно плановые отключения горячей воды начинаются в столице в мае. Он также подчеркнул, что власти постараются вообще не проводить отключения в новых домах, передает РИАМО.

Напомним, что в Москве и области продолжает действовать режим самоизоляции для граждан всех возрастов. Горожанам запрещено покидать дома без крайней необходимости. Исключения касаются лишь тех случаев, когда нужно выйти в аптеку или за продуктами. Кроме того, с 15 апреля введен режим цифровых пропусков для передвижения на общественном или личном транспорте.

Врачи за минувшие сутки выявили коронавирусную инфекцию у 6703 человек в Москве. Общее число выявленных случаев в столице достигло 92676.

Всего за прошедшие сутки в России выявили 11231 новый случай опасной коронавирусной инфекции в 84 регионах страны. Отмечается, что почти 49% инфицированных не имели никаких клинических проявлений болезни. 84 пациента скончались, 2476 человек успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений.