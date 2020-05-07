Москвичей обяжут носить маски и перчатки в общественном транспорте

Москва, 7 мая. Горожан обяжут носить защитные маски и перчатки в общественном транспорте Москвы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Жители столицы должны будут носить средства индивидуальной защиты во время посещения общественных мест и передвижения в транспорте. При этом Собянин подчеркнул, что говорить об ослаблении ограничительных мер в Москве пока рано, передает РИАМО.

«Давая возможность большему количеству людей работать, мы же понимаем, что увеличится количество передвижений людей на транспорте, так или иначе увеличится количество людей, общающихся друг с другом, это надо хотя бы отчасти компенсировать», — заявил градоначальник.

Ранее Собянин заявлял, что для промышленных предприятий и строек ограничения по коронавирусу снимут.

Напомним, что в Москве и Подмосковье до 11 мая действует режим самоизоляции для граждан всех возрастов. Москвичам запрещено покидать дома без крайней необходимости. Выйти на улицу можно лишь для того, чтобы сходить в аптеку или в магазин. Кроме того, с 15 апреля введен пропускной режим для передвижения на общественном или личном транспорте.

Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 6703 человек в Москве. Общее число выявленных случаев в столице достигло 92676.