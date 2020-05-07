Собянин оценил показатели выявляемости коронавируса в Москве и Нью-Йорке

Москва, 7 мая. Показатели выявляемости коронавирусной инфекции в Москве уже превысили показатели Нью-Йорка. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Столичный градоначальник рассказал, что в Москве за неделю удвоилось количество тестирований на коронавирусную инфекцию. Он подчеркнул, что при этом за последние две недели число госпитализаций пациентов с подтвержденным коронавирусом не увеличилось.

Напомним, что коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 6703 человек в столице. Общее число выявленных случаев в достигло 92676.

Всего за прошедшие сутки в России выявили 11231 новый случай опасной коронавирусной инфекции в 84 регионах страны. Отмечается, что почти 49% инфицированных не имели никаких клинических проявлений болезни. 84 пациента скончались, 2476 человек успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений.