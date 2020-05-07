Коронавирус за сутки выявили еще у 6703 человек в Москве

Москва, 7 мая. Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 6703 человек в Москве. Общее число выявленных случаев в столице достигло 92676. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Также новые случаи коронавируса были отмечены в Подмосковье — 842 за сутки. С начала пандемии диагноз подтвердился у 17432 человек, передает РИАМО.

Всего за прошедшие сутки в России выявили 11 231 новый случай опасной коронавирусной инфекции в 84 регионах страны. Отмечается, что почти 49% инфицированных не имели никаких клинических проявлений болезни. 84 пациента скончались, 2476 человек успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений.

Напомним, что в Москве и области до 11 мая действует режим самоизоляции для граждан всех возрастов. Горожанам запрещено покидать свои дома без крайней необходимости. Исключения касаются лишь тех случаев, когда нужно выйти за продуктами или в аптеку.