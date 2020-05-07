В Москве за сутки выздоровели еще 769 пациентов с коронавирусом

Москва, 7 мая. Коронавирус за сутки побороли еще 769 человек в Москве. Общее число выздоровевших в столице достигло 9227. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 769 человек», — заявила заммэра.

Отмечается, что данный показатель числа выздоровевших пациентов является максимумом с начала эпидемии. Предыдущий рекорд по числу поборовших опасную инфекцию был установлен в столице 3 мая, когда из больниц выписали 655 вылечившихся от коронавирусной инфекции пациентов.

Ракова напомнила, что лечение назначается пациентам в индивидуальном порядке. Лечащий врач отталкивается от симптомов и тяжести заболевания. Диагноз человеку ставят после проведения молекулярно-генетического теста. После выздоровления пациенты проходят контрольный тест на наличие опасного заболевания, передает РИАМО.