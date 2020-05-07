Ежедневную дезинфекцию подъездов продлили еще на месяц в Москве

Москва, 7 мая. Подъезды многоквартирных домов в столице будут дезинфицировать ежедневно еще в течение месяца. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Бирюков отметил, что было принято решение продлить срок проведения дезинфекции в жилых домах еще на месяц. Он подчеркнул, что применяемые специалистами вещества для обработки подъездов не несут угрозы для людей и животных. Он напомнил, что масштабная дезинфекция проводится в городе с конца марта для предотвращения распространения коронавируса.

Дезинфицирующими препаратами регулярно обрабатываются тамбуры, коридоры, лифты и лестничные площадки, передает РИАМО.

«Специалисты ведут постоянный мониторинг в интернете сообщений жителей о недобросовестном исполнении обязанностей коммунальщиками. По каждому случаю проводится тщательная проверка», — подчеркнул Бирюков.

По его словам, ежедневно специалисты проверяют качество дезинфекционных работ в шести тысячах многоквартирных домов. Все управляющие организации обеспечены дезинфицирующими препаратами и средствами индивидуальной защиты.