В Москве могут применить спецсредства для разгона облаков 9 Мая

Москва, 7 мая. Специальные средства для разгона облаков могут применить в Москве на 9 Мая, чтобы провести авиационный парад. Метеорологи спрогнозировали высокую облачностью и дожди в День Победы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптиков, 9 Мая днем в столичном регионе воздух прогреется до плюс 16 градусов, ночью столбики термометров будут фиксировать до плюс 7 градусов. Ожидаются осадки в виде дождя, но без грозы.

«Так как будет авиационный парад, то будет максимум сделано для комфортной погоды. Прогноз на данный момент позволяет предположить использование спецсредств», — заявил Вильфанд.

Вильфанд уточнил, что все решения о воздействии на погоду будут приниматься вечером 8 мая, передает телеканал «360».

Напомним, что в России из-за пандемии коронавирусной инфекции был введен запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе пришлось отменить торжественный парад на 9 Мая. Было принято решение о проведении лишь воздушной части мероприятия. В Минобороны РФ рассказали, что для пролета над городами страны задействуют порядка 600 единиц самолетов и вертолетов.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, как страна в условиях пандемии будет отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Шойгу уточнил, что военный парад будет перенесен на более поздний срок, а 9 Мая состоится только его авиационная часть, передает «Ридус».