Главный архитектор Москвы не исключил сноса крупных торговых центров

Москва, 6 мая. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов не исключил, что после снятия ограничений по пандемии коронавируса в столице крупные торговые центры будут снесены.

Как передает «Свободная пресса», Кузнецов выразил мнение, что в скором времени торговые центры перестанут приносить прибыль владельцам.

«Развивая малые форматы, получает поддержку малый бизнес, а значит и создается большое количество рабочих мест», — заявил он.

Отметим, в среду президент РФ Владимир Путин провел совещание по мерам по противодействию коронавирусной инфекции, а также поэтапному снятию ограничений, введенных в России из-за пандемии COVID-19, передавал RT. Глава государства подчеркнул, что ситуация постепенно выравнивается, а решения о постепенном снятии ограничений будут принимать главы регионов.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова представила план постепенного выхода из карантина. На первом этапе, по ее словам, можно разрешить занятия спортом на улице, на втором этапе — прогулки с семьей и работу некоторых магазинов и заведений общепита, а также занятия в образовательных учреждениях, на третьем — открытие парков и скверов, но с учетом соблюдения социальной дистанции, передавал Ридус.

Напомним, с 30 марта в РФ был введен режим нерабочих дней, чтобы затормозить распространение COVID-19. Россиян попросили соблюдать режим самоизоляции и не покидать дома без острой необходимости. По данным Минздрава, на сегодняшний день в России пока не идет речь о выходе на плато по заболеваемости коронавирусом.