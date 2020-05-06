Уличный художник в Подмосковье посвятил граффити врачам

Москва, 6 мая. Художник-граффист нарисовал врача на коне, поражающего змея-коронавируса в подмосковном городе Подольске.

Уличный художник решил поддержать врачей и медперсонал больницы, которые борются в COVID-19. Огромное граффити появилось на фасаде здания рядом со станцией скорой помощи, передает телеканал «360».

Врач верхом на коне держит в руке шприц. По словам создателя, он обыграл герб Подмосковья, на котором Георгий Победоносец поражает дракона.

Картина была создана всего за сутки, автор начал работать над полотном в ночь на 6 мая. Именно в этот день православные христиане вспоминают мученика Георгия Победоносца. Он считается покровителем русской земли.

С самого начала эпидемии коронавируса в РФ на плечи медиков легла очень большая ответственность. Каждый день они заступают на смену и отдают все силы больным.

Россияне стараются поддерживать врачей в это непростое время. Многие присоединились к акции «Мы вместе» и записали видео с благодарностью медикам.

Ранее сообщалось, что духовой оркестр подмосковной полиции выступил для врачей горбольницы в Мытищах. Музыканты сыграли песни военных лет.