Масочный режим могут ввести в Москве с 12 мая

Москва, 6 мая. Столичные власти рассматривают возможность введения обязательного масочного режима. Без средств защиты горожан не будут пускать в транспорт и места общественного пользования.

Ходить в масках нужно в медицинских учреждениях, магазинах, аптеках. Как пишет «Коммерсант», масочный режим могут ввести 12 мая. По данным СМИ, этот вопрос мэр Москвы Сергей Собянин обсуждал с главами других регионов России.

Такой режим будет действовать в течение двух месяцев, если заболеваемость останется на прежнем уровне или снизится. Однако официальной информации и и соответствующего указа Собянина пока нет.

Все городские службы Москвы находятся в режиме повышенной готовности. В метрополитене в течения дня дважды дезицинфицируют все поверхности, проводят обработку в тоннелях и поездах.

Пассажиров городского транспорта просят соблюдать дистанцию с другими людьми и не садиться рядом. Такие меры предосторожности снижают риск заразиться вирусом. Если после майских праздников нагрузка на медицинские организации упадет, то власти могут смягчить ограничения.

В столице строят 13 временных госпиталей для больных коронавирусом, они находятся на территории крупных московских больниц.