Рабочие полностью снесли съемочную площадку «Дома-2» в Новой Москве

Москва, 6 мая. Снос павильонов телевизионного шоу «Дом-2» завершили на территории Новой Москвы, рассказали столичные власти.

Как сообщили в столичном департаменте по развитию новых территорий, 6 мая вывезли весь строительный мусор. Площадка телешоу под названием «Поляна» располагалась в Новой Москве.

На ее месте должна проходить трасса, которая свяжет населенные пункты Саларьево и Марьино. Столичные власти изъяли этот участок под строительство.

Компании «ЕТК-инвест» выделили новый участок рядом с прежним. Площадь съемочной площадки вырастет вдвое — до четырех тысяч квадратных метров, пишет издание РИАМО.

Реалити-шоу стартовало на телеканале ТНТ в 2004 году, ее ведущими были журналистка Ксения Собчак, Ксения Бородина, Ольга Бузова. Проект прославил Бузову, она начала музыкальную карьеру и стала заниматься бизнесом.

Многие россияне с восторгом восприняли новость о сносе площадки «Дома-2». В соцсетях пользователи назвали это «первой хорошей новостью в 2020 году».