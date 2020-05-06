Путин поддержал план открытия промышленных предприятий и строек в Москве после 12 мая

Ново-Огарево, 6 мая. Планы по открытию промышленных предприятий и строек в Москве после 12 мая обоснованы. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания по реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил главе государства, что ситуация в городе позволяет пойти на такой шаг, и президент с ним согласился.

«Я поддерживаю и считаю, что планы открытия значительного количества предприятий, прежде всего, промышленности и стройки, обоснованы абсолютно», — ответил Путин.

При этом президент подчеркнул, что открытие промышленных объектов необходимо проводить «в контакте с главным санитарным врачом» — руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. Он отметил, что все предприятия должны функционировать эффективно.

В ходе совещания Собянин также рассказал Путину, что, несмотря на позитивные планы в сфере промышленности, вывод сферы услуг из самоизоляции для Москвы пока является преждевременным.