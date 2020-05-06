Более 6 тысяч москвичей нарушили самоизоляцию в начале мая

Москва, 6 мая. Более 6 тысяч человек привлекли к административной ответственности за нарушение самоизоляции в первые четыре дня мая, сообщил начальник Главконтроля Москвы.

Москвичи находились на улице без уважительной причины. Только за четыре дня мая правоохранители зафиксировали 1230 нарушений.

«Общее количество подобных нарушений за первые четыре дня майских праздников превысило шесть тысяч», — сказал Данчиков.

С 30 марта по 11 мая в Москве действует режим самоизоляции. Горожане могут покидать квартиру только в случае, если едут на работу, выходят в магазин за продуктами или лекарствами в аптеку. Можно выгуливать собаку и выбрасывать мусор, но только рядом с домом.

Московский регион находится на первом месте в десятке российских регионов с наибольшим числом зараженных коронавирусом. Власти и столичные врачи просят жителей оставаться дома, чтобы не заболеть коронавирусом.

За ситуацией с коронавирусом в Москве следит оперативный штаб. По последним данным, в городе сделали почти миллион исследований на коронавирус. Проверяются жители с симптомами и те, кто контактировал с ранее заболевшими.