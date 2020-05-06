Сотрудница полиции в Москве сломала позвоночник, спасаясь от пожара

Москва, 6 мая. Сотрудница полиции московского метро пострадала в пожаре на даче, сообщил источник в правоохранительных органах.

Пожар произошел в садовом товариществе Троицкого округа. В домике находилась 28-летняя девушка и ее малолетний ребенок, передает телеканал «360».

После возгорания она вместе с ребенком выпрыгнула из окна. Прибывшие на место происшествия медики скорой госпитализировали пострадавшую.

Пожарные потушили двухэтажный дом, площадь возгорания составила 50 квадратных метров. У девушки диагностировали перелом позвоночника. Информации о состоянии ребенка нет.

Ранее сообщалось, что в утром 5 мая в Московской области в частном доме сгорели шесть человек.